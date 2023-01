Prefeitura de Jequié realiza posse dos novos membros do Conselho do CACS/FUNDEB

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, empossou nesta quarta-feira, 4, no auditório da sede da Secretaria, no bairro Joaquim Romão, os novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- CACS/ FUNDEB, que tem como função principal a fiscalização da distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal, estadual e federal, além do acompanhamento das aplicações dos recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar), Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE), e da realização do Censo Escolar do município.

Estiveram presentes, representando o prefeito de Jequié, Zé Cocá, a secretária de Educação, Elvia Sampaio; o presidente do último mandato do CACS/FUNDEB de Jequié, o professor Manoel Gonçalves dos Santos; o representante da APLB Sindicato, o professor Danilo Pereira Santos; e os novos integrantes do Conselho.

Formado por representantes de vários segmentos da sociedade, o CACS FUNDEB, que terá um mandato de 2023 a 2026, conta com titulares e suplentes, sendo estes, representantes do Poder Executivo, integrantes do Conselho Municipal de Educação (CME), gestores escolares do Sistema Municipal de Ensino, professores da Educação Básica, pais e estudantes, representantes da escola da Zona Rural e quilombolas, membros do Conselho Tutelar e representantes de organizações da sociedade civil. Informações e Foto: SECOM/PMJ

