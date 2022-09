Prefeitura de Jequié realiza treinamento para médicos sobre manejo clínico da varíola dos macacos

Com a identificação do primeiro caso suspeito de contaminação pela Monkeypox ou, como é conhecida mais popularmente, a varíola dos macacos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, intensifica as estratégias e o plano de enfrentamento que será implementando no sistema municipal de saúde. Foi realizado no auditório do Serviço Móvel de Urgência 192 (SAMU), um treinamento sobre o manejo clínico com a varíola dos macacos. Estiveram presentes, Rudrigo Vaz, médico infectologista; a enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Lilian Meirelles; médicos da rede de atenção primária municipal; e a equipe de coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA).

A Secretaria de Saúde orienta, ainda, a população a tomar todos os cuidados para evitar a transmissão da doença, de forma a não manter contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele e evitar o compartilhamento de roupas de cama, toalhas, talheres, copos e objetos pessoais. Os sintomas da doença incluem erupções na pele, febre, fraqueza, mal estar, dor de cabeça, inchaço e dor nos gânglios, principalmente atrás da orelha e atrás da cabeça. As erupções cutâneas costumam aparecer três dias após os sintomas iniciais e permitem diagnóstico clínico diferencial.

Como forma de prevenir a contaminação, é importante:

– Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele;

– Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença

– Higienizar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel;

– Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais;

– Usar máscaras, protegendo-se contra gotículas de saliva, entre casos confirmados e contactantes.

Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários