Prefeitura de Jequié realizou encontro sobre empoderamento feminino para mulheres assistidas pelo CRAS do Alto da Bela Vista

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou, ontem (07), um encontro para as mulheres atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da comunidade do Alto da Bela Vista, no Joaquim Romão. Estiveram presentes, a coordenadora do CRAS do Alto Bela Vista, Anne Rose Santos; a coordenadora pedagógica do SCFV, Verussa Barreto; a equipe técnica da unidade e os agentes sociais; e as mulheres integrantes dos grupos assistidos.

A iniciativa teve como objetivo a integração, a partir da troca de experiências entre as mulheres assistidas e, ainda, uma palestra com o pastor Ivan Luiz, que abordou o tema “Empoderamento feminino e a evolução da mulher na sociedade”, que buscou desenvolver a reflexão sobre a força da mulher, enquanto protagonista de transformações sociais e o estímulo à valorização pessoal e o autoconhecimento. As participantes trouxeram para a roda de conversa suas experiências pessoais e discutiram sobre o empoderamento de acordo com suas vivências.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, a programação é importante pois propicia às usuárias dos serviços do CRAS, um sentimento de pertencimento, potencializando a promoção da autoestima das mulheres. Informações e Foto: SECOM/PMJ

