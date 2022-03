Prefeitura de Jequié realizou mil cirurgias em três meses de funcionamento do castramóvel

Em três meses de serviços prestados, a primeira unidade móvel de castração gratuita de cães e gatos do interior do Bahia, já realizou mil cirurgias gratuitas de animais. Com as suas atividades iniciadas em 17 de dezembro, o equipamento da Prefeitura de Jequié é coordenado pela Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica e fica instalado na Praça da Bíblia, Jequiezinho, em local de fácil acesso para a população.

Conforme levantamento feito pela Secretaria de Saúde, a equipe responsável pelo atendimento do castramóvel fez a castração de 121 cães, 360 gatos e 519 gatas, numa iniciativa de fortalecimento das estratégias de saúde para o controle da leishmaniose e da população de animais, tendo como responsável técnico, Neilton Sérgio Bitencourt Rotondano, que é médico veterinário do Departamento de Vigilância Epidemiológica. Os procedimentos de castração, feitos por uma médica veterinária, são realizados através da esterilização cirúrgica, proporcionando um maior bem-estar aos animais. Informações: SECOM/PMJ

