Prefeitura de Jequié realoca trabalhadores e feirantes do setor de farinhas, biscoitos e similares de volta no Centro de Abastecimento

Em continuidade ao projeto de modernização e ampliação do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (CEAVIG), cujo investimento é da ordem de R$ 20 milhões de reais em recursos próprios do município, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, concluiu a realocação dos trabalhadores e feirantes do setor de farinhas, biscoitos e similares que, desde as enchentes, estavam ocupando o espaço interno do Mercado Municipal, na Praça da Bandeira, Centro.

O setor da farinha, como é chamado o local destinado à comercialização do subproduto extraído da mandioca e que é um item dos mais procurados nas feiras livres do município, recebeu uma nova cobertura, iluminação em LED, pontos de energia elétrica individuais e foram construídos 103 balcões em alvenaria e revestimento, substituindo as antigas bancas de madeira, propiciando mais organização na apresentação dos materiais expostos e, consequentemente, mais facilidade e agilidade na manutenção e higiene, uma vez que todos os balcões podem ser lavados.

As obras de construção do Centro de Artesanato e Raízes, que funcionará integrado ao projeto de reforma e modernização do CEAVIG, e a construção do módulo de hortifruti, edificação que ocupará 6.600 m², contando com 528 unidades padronizadas, com revestimento em cerâmica e dotadas com bancadas de granito, todas equipadas com sistema elétrico e hidráulico modernos, segue conforme a programação e, em breve, também estarão sendo entregues aos comerciantes e feirantes que têm acompanhado o dia-a-dia das obras com bastante ansiedade. Informações e Foto: SECOM/PMJ

