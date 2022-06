Prefeitura de Jequié recebe alimentos da agricultura familiar para distribuição às entidades socioassistenciais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, recebeu nesta segunda-feira, 20, os alimentos de produtores rurais, inseridos no Programa Alimenta Brasil (PAB). Estiveram presentes o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o diretor de Expansão Rural, da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, Murilo Meneses; o engenheiro agrônomo da Secretaria, Robson Andrade; e os agricultores participantes.

Na ocasião foi servido um café da manhã aos produtores e realizada a pesagem dos produtos, que totalizou neste primeiro dia 16,5 toneladas, perfazendo um investimento inicial de mais de R$ 64 mil reais. Fruto do trabalho conjunto entre as secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, o município de Jequié conseguiu junto ao Ministério da Cidadania ter de volta o Programa Alimenta Brasil, antigo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e, com isso, foi possível beneficiar 143 produtores da agricultura familiar e 32 entidades socioassistenciais, com investimentos finais de R$ 400 mil reais. Informações: SECOM/PMJ

