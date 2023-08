Prefeitura de Jequié reforça atendimentos das ações de Saúde nas comunidades rurais

A fim de ampliar o acesso dos moradores das localidades rurais aos serviços de Saúde, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, ampliou o número de equipes que vêm atuando rotineiramente com ações estratégicas nos distritos e povoados, levando atendimento a esse público, contando com o suporte do odontomóvel e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS/Zona Rural). Nesta terça-feira, 8, o atendimento foi realizado na região do Rio Preto do Costa, contemplando os moradores das comunidades rurais do Rio Preto I e II, Berra Bode e Roncador, no distrito de Florestal.

Com o apoio do odontomóvel, que possui dois consultórios odontológicos modernos, as equipes de Saúde Bucal realizam avaliação, extração, restauração e limpeza, possibilitando o diagnóstico e o tratamento na própria localidade. Associados a esse serviço, ainda são disponibilizados os atendimentos médicos e enfermagem, de hipertensão e diabetes, pré-natal, preventivo, atualização do calendário vacinal, orientação sobre planejamento familiar e, também, o atendimento domiciliar, quando o paciente não pode se deslocar até o local de atendimento.

De acordo com o secretário de Saúde, Marlon Pereira, mesmo de forma itinerante, o serviço oferecido é o mesmo das Unidades de Saúde da Família, atendendo, assim, a demanda dos moradores. informações e Foto: SECOM/PMJ

