Prefeitura de Jequié reforça atendimentos de Saúde e Social para moradores do Residencial Segredo

Com o objetivo de ampliar o acesso dos moradores do Residencial Segredo, no bairro Curral Novo, a diversos serviços públicos, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social, promoveu nesta sexta-feira, 2, mais uma ação do projeto ‘Saúde e Social na Comunidade’. Estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; e a equipe técnica das secretarias participantes.

A iniciativa itinerante, que reúne diversos profissionais e trabalhadores, faz parte das estratégias de ampliação do atendimento público, visando o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população, além de proporcionar uma relação mais estreita entre os usuários e os serviços sociais e de saúde do município.

Durante a ação foram disponibilizados atendimentos com cirurgião-geral, ortopedista, endocrinologista, pediatra, clínico-geral, odontologia, exames preventivos, testagem rápida e atualização calendário vacinal. Na oportunidade a população pôde realizar a atualização do Programa Bolsa Família, através do Cadastro Único (CadÚnico), receber orientações sobre o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Núcleo de Atendimento às Mulheres (NAM) e, ainda, fazer a inscrição no Id Jovem. Informações e Foto: SECOM/PMJ

