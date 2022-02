Prefeitura de Jequié reforça fiscalização sanitária noturna nos estabelecimentos comerciais

A Prefeitura vem reforçando as ações noturnas de fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental, intensificando as medidas operacionais voltadas à prevenção de riscos à saúde pública, nos estabelecimentos que manipulam e comercializam alimentos, como restaurantes, padarias, lanchonetes e outros. Os inspetores sanitários estiveram atuando nesta quarta, no Centro, na última quinta-feira (10), no bairro Jequiezinho, onde realizaram a inspeção de diversos estabelecimentos.

Regulamentada pela Lei Federal 8.080/90, chamada de Lei Orgânica da Saúde, a Vigilância Sanitária conta com o trabalho e conhecimentos técnicos de profissionais de várias áreas de formações, atuando de forma integrada e as fiscalizações têm o objetivo de evitar a exposição, comercialização e o consumo de alimentos irregulares, pois, de acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, Aneilda Gomes Silva, o controle da qualidade dos alimentos comercializados é imprescindível para que a saúde humana não seja exposta a riscos.