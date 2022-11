Prefeitura de Jequié reforça limpeza e manutenção dos cemitérios municipais

Para garantir a melhoria e revitalização dos espaços cemiteriais, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, vem reforçando os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios municipais, que deverão receber, na próxima quarta-feira, 2 de novembro, um maior fluxo de visitantes por conta do Dia de Finados.

As equipes de trabalho estão atuando no Cemitério São Lázaro, bairro Jequiezinho; no Cemitério São João Batista, no Joaquim Romão; Cemitério do bairro Cachoeirinha e a previsão é que a programação de limpeza deverá concluir os serviços de roçagem e manutenção do Cemitério São Sebastião, no Curral Novo e dos distritos de Itajuru, Barra Avenida Florestal, até o fim de semana, ressaltando que, mesmo com a intensificação das manutenções nos cemitérios, as visitas aos túmulos não foram interrompidas pela Prefeitura. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Helder Souza Santos, neste período de chuvas, a vegetação cresce mais rápido, ocupando o espaço entre os túmulos, prejudicando, assim, a visitação. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários