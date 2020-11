Prefeitura de Jequié reforça sobre proibição de comercialização de bebidas no domingo de votação

A Prefeitura Municipal de Jequié, informa que não recebeu orientações da Justiça Eleitoral para o fechamento do comércio no dia de votação das eleições municipais, que será no próximo domingo, dia 15 de novembro. Com exceção, dos estabelecimentos que já possuem restrição da Justiça Eleitoral, como serviços de comercialização de bebida alcoólica, entre eles, consumo em bares, restaurantes, e outros locais abertos ao público, por circunstâncias de segurança e manutenção da ordem.

A medida de restrição de comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição, no entanto, não interfere nas outras atividades comerciais, que estarão liberadas para a prestação de serviços aos consumidores. Todos os outros locais, exceto estabelecimentos que comercializem bebidas alcóolicas, em segmento à Lei Seca, poderão funcionar garantindo o atendimento à população. Informações: ASCOM/PMJ

