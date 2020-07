Prefeitura de Jequié renova decreto e comércio permanece fechado até próximo dia 27

CONSIDERANDO a ação judicial de número 8017785-23.2020.8.05.0000, proposta pelo

Ministério Público do Estado da Bahia que restringe a capacidade do município de tomar

decisões e impõe determinadas condutas;

CONSIDERANDO a necessidade primária de respeitar as decisões judiciais;

CONSIDERANDO que, apesar da baixa quantidade de leitos disponíveis para a

microrregião, a sua ocupação atual é extremamente elevada;

CONSIDERANDO o fato que parte da comunidade científica mundial atribui um controle de

contágio à redução da circulação de pessoas;

CONSIDERANDO que as medidas tomadas em Decreto imediatamente anterior

necessitam de maior lapso temporal para produzir efeitos e que a conjuntura que ensejou

sua produção é muitíssimo semelhante à conjuntura epidemiológica e social atual;

CONSIDERANDO o posicionamento do Governo do Estado da Bahia no sentido de

promover a contenção dos níveis de contágio através de restrição de funcionamento de

determinados setores produtivos.

DECRETA:

Art. 1º Fica renovado até o dia 27 de julho de 2020 o Decreto Municipal nº 20.614,

podendo ser alterado a qualquer momento acaso a condição epidemiológica do município

se altere.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

