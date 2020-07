Prefeitura de Jequié renova decreto e mantém comércio aberto. Bares e restaurantes continuam fechados

A Prefeitura de Jequié, considerando as informações da Secretaria Municipal de Saúde, acerca dos números atrelados à quantidade de casos e óbitos do município de Jequié; considerando a preocupante condição operacional e financeira da máquina pública do município de Jequié e a necessidade de preservação da capacidade de ofertar serviços públicos essenciais, para a preservação da vida digna dos munícipes, inclusive acesso à saúde de qualidade no curto, médio e longo prazo; considerando a impossibilidade de promover novas aberturas ante os números relacionados à Covid, na semana anterior, que inspiram atenção e análise das origens deste cenário, verificando se a condição é episódica ou se há necessidade de retomada de pontuais restrições, publicou, na tarde desta segunda-feira, 6, o Decreto Municipal Nº 20.591 que renova as medidas para funcionamento de atividades comerciais no município, durante a situação de enfrentamento ao Covid-19.

http://www.jequie.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-20.591-%E2%80%93-EM-06-DE-JULHO-DE-2020.pdf

