Prefeitura de Jequié retoma calendário municipal de vacinação contra Covid-19 hoje

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, retomará nesta sexta-feira, 26, a vacinação contra a Covid-19, após a chegada de 2.500 doses de vacina. Das doses disponíveis, 1.700 são do imunizante Oxford-AstraZeneca e serão destinadas à primeira dose para trabalhadores de saúde e parcial de idosos com idade igual ou superior a 80 anos. O município também disponibilizará 800 doses, do imunizante Coronovac, que serão destinadas à segunda dose dos idosos com idade igual ou superior a 90 anos, dando prosseguimento à vacinação de idosos acamados.

A estratégia segue o Plano Municipal de Vacinação, de acordo com a quantidade de doses da vacina disponíveis, e as pessoas, dentro do perfil prioritário, deverão se dirigir até o posto de vacinação, instalado no Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no bairro Jequiezinho, das 8h às 13h, que funcionará no sistema “drive thru”. Para aqueles que já tomaram a primeira dose, a vacinação para a segunda dose, respeitando o agendamento do cartão de vacinas, continuará a ser na Central de Vacinação da Covid, antigo P.A. 24 Horas, no bairro Campo do América, das 8h às 17h.

O Calendário Municipal de Vacinação segue o Calendário da Comissão Intergestores Bipartite, do estado da Bahia, confira:

