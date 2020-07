Prefeitura de Jequié retoma distribuição dos kits emergenciais aos alunos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE), inicia a segunda etapa do segundo ciclo da entrega dos gêneros alimentícios, a partir desta segunda-feira, dia 20, aos alunos do Sistema Municipal de Ensino, após a suspensão por conta do último decreto municipal, que estabeleceu a amplificação das ações de enfrentamento à Covid-19 e a restrição da circulação de pessoas, de veículos na cidade, onde permitiu, apenas, o funcionamento dos estabelecimentos essenciais.

