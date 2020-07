Prefeitura de Jequié reúne representantes dos músicos para tratar sobre Lei de Emergência Cultural

Dado o ineditismo relacionado à Lei de Emergência Cultural, sancionada no dia 29 de junho deste ano, as ações autorizadas pelo diploma legal federal ainda geram muitas dúvidas, especialmente, junto ao seu público alvo, ou seja, os trabalhadores da Cultura. Para tirar todas as dúvidas e esclarecer quanto às possibilidades de atendimento pela Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu uma reunião, na manhã desta segunda-feira, 27. Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Alysson Andrade, diversos representantes dos músicos e das bandas locais.

No encontro presencial, o secretário Alysson Andrade, que manteve as medidas preventivas ao Covid-19, esclareceu quanto às formas de acesso dos músicos aos benefícios que serão possibilitados pela Lei Aldir Blanc, e sobre como vem sendo construído o Plano de Aplicação dos recursos; documento que será, posteriormente, disponibilizado no Diário Oficial do município. A reunião contou, ainda, com a presença do secretário do Conselho Municipal de Política Cultural, Ivo Leandro, que acompanhou as deliberações. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários