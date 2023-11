Prefeitura de Jequié, Sebrae, CDL e ACIJ promovem V Encontro Elas Empreendem

Na noite da ultima segunda-feira, 20, foi realizado na Câmara Municipal, o V Encontro Elas Empreendem, uma iniciativa da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Sala do Empreendedor de Jequié, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Câmara de Dirigentes de Lojistas (CDL), por meio do CDL Mulher, e Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Jequié, vinculado à Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ). Estiveram presentes, as agentes de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fábia Viana e Catiane Figueredo Gonçalves; a gestora de Território do SEBRAE/Jequié, Kelly Guerra Cerqueira; a supervisora da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Monira Matos; além de mais de cem mulheres participantes.

O evento teve inscrições gratuitas e celebrou o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado em 19 de novembro, fazendo parte das estratégias que visam oferecer suporte técnico às mulheres autônomas e empreendedoras do município, em seus mais variados segmentos, reforçando a importância de homenagear e incentivar os empreendimentos liderados por mulheres, para que elas consigam alcançar a sua independência financeira a partir da estruturação de seus negócios.

A programação foi marcada pela participação das palestrantes Évila Carrera, que desenvolveu o tema “Comunicação Estratégica para Empreendedoras de Sucesso” e Juliana Braga, que abordou o tema “Os desafios da Mulher Empreendedora: Crescimento pessoal e profissional”. Informações e Foto: SECOM/PMJ

