Prefeitura de Jequié segue com investimentos na requalificação de unidades de saúde, visando ampliação do atendimento público

Como parte dos investimentos na ampliação do atendimento da população, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde vem investindo na requalificação das Unidades de Saúde do município. Até agora, 11 equipamentos públicos de Saúde já foram contemplados com ampliação e reforma de suas instalações e outras 11 estão passando por obras de modernização. O secretário de Saúde, Marlon Pereira, esteve em visita técnica acompanhando de perto o andamento dessas intervenções.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo dessas intervenções é dotar os espaços de maior comodidade e conforto para a população que faz uso dos serviços e dos servidores que atuam nas unidades e, desta forma, aperfeiçoar o atendimento prestado. Conforme o cronograma de serviços, as obras de requalificação seguem adiantadas na Unidade de Saúde da Família Dr. Antônio Carlos Martins, no bairro São Judas Tadeu; na Unidade de Saúde da Família Isa Cléria Borges, no KM 3; na Unidade de Saúde da Família Dr. Milton Rabelo, no bairro de KM 4; Unidade de Saúde da Família Doutor José Maximiliano Henriquez, no Conjunto Habitacional Urbis IV, bairro Espírito Santo.

Também seguem aceleradas as obras na sede operacional do SAMU Regional, na Avenida César Borges; no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Doutor Alaor Coutinho (CAIC), no bairro Jequiezinho; no Centro de Saúde Sebastião Azevedo, no Mandacaru; USF Odorico Mota, na comunidade do Barro Preto; além das unidades da Zona Rural, no povoado do Emiliano e nos distritos de Nova Esperança e Itajuru. Entre as muitas melhorias implementadas estão a reforma dos telhados, reestruturação interna completa, com ampliação de salas e construção de novos consultórios, recomposição das instalações elétrica e hidráulica, troca de piso, entre outras importantes intervenções. Informações e Foto: SECOM/PMJ

