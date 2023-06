Prefeitura de Jequié segue com oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para estudantes da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas

Para oportunizar uma maior qualificação profissional e auxiliar na inserção dos estudantes da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) ao mercado de trabalho, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, vem implementando nas escolas municipais que disponibilizam desta modalidade de ensino, diversos cursos profissionalizantes.

O projeto complementa a grade curricular da EPJAI, proporcionando a formação dos estudantes do município com o ensino profissional, através dos cursos ministrados por professores e instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), atendendo a seis unidades escolares, incluindo no distrito de Itaibó, contemplando cerca de 180 alunos. São disponibilizados os cursos de Eletricista Residencial, Moda Íntima, Padeiro e Confeiteiro, Beneficiamento de Mandioca e o de Mecânico de Motocicleta, que é ofertado aos estudantes da EPJAI da Escola Municipalizada Jornalista Fernando Barreto, no Jequiezinho.

As aulas dos cursos profissionalizantes acontecem em paralelo ao ensino regular do EPJAI e para participar, o aluno tem que estar devidamente matriculado na unidade de ensino e frequentar as aulas. A secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, destaca a importância desta formação qualificada para o público de alunos da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

