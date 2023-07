Prefeitura de Jequié segue com projeto esportivo para crianças e adolescentes das comunidades e residenciais

Com objetivo de contemplar as crianças e adolescentes que residem nos bairros mais distantes e, principalmente, as que moram nos residenciais populares, com práticas esportivas, atividades recreativas e de lazer, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, vem realizando o projeto Virando o Jogo, atuando de forma intensa com este público. Nesta terça-feira, 25, foi mais um dia de atendimento da equipe técnica responsável pelas ações do projeto, no Residencial Habitacional Vida Jequié, no bairro Curral Novo.

Com planejamento estratégico e metas pré-estabelecidas, o Virando o Jogo vem contribuindo para o enfrentamento à violência, através do desenvolvimento físico, interpessoal e cognitivo das crianças, por meio das atividades elaboradas pelos instrutores, que são estagiários do Curso de Educação Física. Assim, os participantes são inseridos nos grupos, têm acesso as aulas e oficinas esportivas, ministradas nas quadras poliesportivas existentes nas localidades e, de forma dinâmica, são apresentados às noções básicas de algumas práticas esportivas, reforçando o sentimento de protagonismo e de pertencimento diante da sociedade. Informações e Foto: SECOM/PMJ

