Prefeitura de Jequié segue com trabalho de monitoramento nas barreiras sanitárias

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, segue firme com as ações preventivas e de enfrentamento ao Covid-19, o novo coronavírus. Diversas medidas de saúde e segurança pública vêm sendo executadas em todo município e uma delas é a implantação das barreiras sanitárias, numa ação conjunta com a Secretaria de Governo, por meio da Guarda Municipal, que visa a identificação de transporte clandestino de pessoas, vindas de locais onde já existem casos confirmados da doença.

As equipes de trabalho vêm realizando fiscalização intermitente nas estradas e rodovias que cruzam o município, principalmente em alguns trechos da BR 330 e 116, com a instalação das barreiras sanitárias. Os condutores de veículos e motociclistas que trafegam nessas rodovias estão sendo abordados pelas equipes formadas por profissionais de saúde que realizam a medição de temperatura com termômetros digitais e orientam motoristas e passageiros. Os que apresentam quaisquer sintomas da Covid-19 passam a ser monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Havendo a necessidade, o veículo pode ser apreendido. Fotos: Ascom PMJ

