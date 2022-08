Prefeitura de Jequié substitui árvores em praças e passeios públicos por espécies menos agressivas 

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, vem executando as obras de modernização dos canteiros públicos e a construção e requalificação de praças públicas por todo o município. Já foram concluídos os canteiros centrais da Avenida Vavá Lomanto, no Jequiezinho; da Avenida Avenida São Bernardo, na Caixa D’Água; e já foram entregues a Praça Juracy Magalhães, no Jequiezinho; a Praça Ademar de Barros, no KM 4; a Praça Professora Maria Izabel Nascimento Souza e Praça Professora Hilda Lisboa Sampaio, no Joaquim Romão, e existem dezenas de outras praças com obras em andamento. Como parte da execução das obras, vem sendo feita a substituição das espécies de árvores que ocupam praças e passeios, por espécies menos agressivas ao equipamento público e à população.

Por meio de uma avaliação detalhada, realizada pela Diretoria de Meio Ambiente, as arvores que estão plantadas em locais impróprios, impossibilitando a acessibilidade de cadeirantes, idosos ou a passagem de carrinhos de bebês; que apresentam algum tipo de doença, vindo assim, a causar danos; ou que a espécie seja inadequada para ocupar o espaço público, como as árvores da espécie Algarobas, que têm raízes muito rasas e costumeiramente caem sobre a via pública ou veículos, e as da espécie Fícus e Nim, cujas raízes invadem as tubulações hidrossanitárias das casas, arrebentam os meios-fios, estão sendo suprimidas. Em vez dessas, estão sendo plantadas outras espécies nativas, como Ipê, Canafístula e Sibipuruna. Informações e Foto. SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários