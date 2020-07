Prefeitura de Jequié suspende distribuição dos kits emergenciais aos alunos das escolas

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação e do Conselho da Alimentação Escolar informa que, enquanto perdurar a validade do que foi estabelecido nos decretos municipal e estadual, com a amplificação das ações de enfrentamento à Covid-19, com a restrição da circulação de pessoas e de veículos na cidade e a permissão, apenas, do funcionamento dos estabelecimentos essenciais, a distribuição dos kits emergenciais aos alunos das escolas municipais, fica suspensa, pois envolve diversas pessoas para sua operacionalização, aumentando, assim, o risco de transmissão do vírus.