Prefeitura de Jequié tem que fiscalizar e punir quem joga entulho nas ruas

Mais uma vez nossa reportagem recebe foto e filmagens de muito entulho as margens da Avenida Tote Lomanto, Joaquim Romão. O morador que pediu para não se identificar, disse que é constante a presença de pessoas que trabalham com carroças e até em veículos chegarem e jogarem o entulho no local. O morador nos informou, que tem dias que até sofá e móveis velhos são jogados no local, e que no início do dia porcos vão ao local e bagunçam mais ainda o local. Vamos dá uma dica para as pessoas que trabalham com carroças e até pessoas que fazem alguma reforma em sua residência, que no bairro da Cidade Nova, as margens da BR 116, o proprietário de um terreno, chegou a colocar uma placa informando que no local aceitava entulho. A fiscalização tem que ser mais dura para quem joga entulho nas ruas da nossa cidade.

