Prefeitura de Jequié torna público calendário anual de pagamento 2024 dos servidores municipais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, divulgou onetm segunda-feira, 29, o calendário 2024 de pagamento de salários e proventos dos servidores ativos e inativos da administração pública municipal. O cronograma prevê, inclusive, as datas de liberação das duas parcelas do 13º salário deste ano, sendo que o pagamento do primeiro salário de 2024 será efetuado nesta quarta-feira, 31, ainda dentro do mês trabalhado, como tem sido desde janeiro de 2021.

A iniciativa, inédita na administração municipal, tem o objetivo de informar aos servidores para estes possam melhor se programar financeiramente, dando-lhe mais segurança na hora de organizar seus compromissos ao longo do ano, sem receios de atrasos. Para a secretária da Fazenda, Maria Paixão Oliveira, a definição do calendário demonstra o ordenamento público, além do compromisso e do respeito para com os servidores municipais.

