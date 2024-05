Prefeitura de Jequié, UESB e entidades do movimento indígena promovem “Seminário Jequié é Terra Indígena”

A Prefeitura de Jequié através da Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Nacional de Articulação dos Indígenas em Contextos Urbanos e Migrantes (RENIU), Unidade Indígena Narrativas e Articulação de Jequié (UNINAJ) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), proveram nesta quinta-feira, 25, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), o Seminário Jequié é Terra Indígena. Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; a diretora do departamento de Projetos da Secretaria de Educação, Poliane Bulhões; o subtenente Jeovane Pereira Rocha, representando o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel, Márcio Amorim de Marcelo; a gestora de Políticas Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Marinelma Macedo; o representante da Defensoria Pública, Gabriel Salgado; lideranças do movimento indígena, professores e alunos do Programa de Educação Tutorial Institucional da UESB, representantes das entidades de defesa dos direitos dos indígenas, professores do município e estudantes da Escola Municipal Senador João Calmon.

Contando com a presença do cacique Eni Carajá, de Belo Horizonte, do cacique João Cardoso, da etnia Pataxó Hahahae e representantes dos indígenas da Reserva Caramuru Paraguassu, do município de Pau Brasil, o evento teve início às 7:30h, com a realização de um ritual denominado de “toré”, com a participação dos representantes dos diversos povos presentes, que dançaram, cantaram utilizando maracás e outros instrumentos, mantendo uma tradição centenária, numa mistura de música e religiosidade. Em seguida, o espaço foi tomado pelas apresentações culturais, palestras, oficinas e, ainda, a premiação com objetos indígenas das seis melhores redações dos alunos da Escola Municipal Senador João Calmon. O seminário foi encerrado na Praça Rui Barbosa, às 17h com a entrega das homenagens à memória de indígenas e de pessoas que têm se dedicado a causa indígena. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários