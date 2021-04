Prefeitura de Jequié vai abrir inscrições para cursos gratuitos do Programa Desenvolve Jequié

O Programa irá oferecer cursos profissionalizantes gratuitos aos moradores dos conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. O intuito do programa é fomentar a capacitação profissional, de forma gratuita, para que essas pessoas possam ter uma oportunidade a mais no mercado de trabalho ou, até, começar a empreender a partir do que vai ser ministrado nos cursos, aumentando, assim, a renda familiar.