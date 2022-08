Prefeitura de Jequié vai disponibilizar ônibus para estudantes do IFBA, no turno da noite

Após o anúncio da Viação Rio de Contas de que suspenderia, a partir do último dia 28 de agosto, a oferta de linhas regulares de ônibus que atendiam os usuários do IFBA campus Jequié, a Direção do campus buscou, junto ao poder público municipal, uma solução para a disponibilização de transporte público, sobretudo para os estudantes do IFBA.

Em atendimento à solicitação, a Secretaria Municipal de Educação vai disponibilizar, de forma emergencial, três ônibus escolares para o transporte dos estudantes do IFBA no turno noturno, saindo às 18h de três pontos diferentes da cidade, e retornando com saída às 22h da porta do IFBA campus Jequié.

Os ônibus passam a rodar a partir de hoje (01/08/2022) e exibirão o nome “IFBA” no parabrisa. Confira os itinerários das linhas:

Linha 1: 18h – Mandacaru -> Centro -> Av. Lomanto Junior -> IFBA

22h – IFBA -> Av. Lomanto Junior -> Centro -> Mandacaru Linha 2: 18h – Artur Moraes -> Oásis -> Cilion -> Av. Franz Gedeon -> IFBA

22h – IFBA -> Av. Franz Gedeon -> Cilion -> Oásis -> Artur Moraes Linha 3: 18h – Amaralina -> São Judas -> Av. Rio Branco -> Bertino Passos -> Tote Lomanto -> IFBA

22h – IFBA -> Tote Lomanto -> Bertino Passos -> Av. Rio Branco -> São Judas -> Amaralina

