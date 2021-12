Prefeitura de Jequié vai em busca de apoio para realização do São João do próximo ano

Com vistas a estruturar a realização do São João 2022, evento que visa o fortalecimento da cultura e da tradição junina e, principalmente, o fomento do Turismo e do comércio no município, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, já vem dialogando junto ao Governo do Estado, em busca de apoio. O secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, esteve nesta segunda-feira, 6, em audiência na capital baiana, com o diretor-superintendente da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, a Bahiatursa, Diogo Medrado. Esteve participando da reunião, o assessor especial da presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), Jorge Castelluci.

Na ocasião, o secretário Domingos Ailton destacou que com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Jequié, a administração municipal tem o intuito de realizar um festejo junino que atraia turistas de diversos municípios baianos e de outros estados brasileiros e para isso, é necessário um planejamento com antecedência, tendo em sua programação uma grade artística atrativa.

