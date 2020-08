Prefeitura de Jequié vai mudar feirantes de local para reforma da cobertura do CEAVIG

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, comunica que, em função da execução das obras de ampliação e reforma da cobertura do Centro de Abastecimento Vicente Grillo (CEAVIG), fruto de um contrato de repasses firmado, em 2017, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fará, nesta terça-feira, dia 11, a desocupação e realocação, temporária, dos feirantes e comerciantes que trabalham na área que será reformada. A desocupação temporária é indispensável para que a Caixa Econômica Federal, responsável pelo envio dos recursos, possa emitir a Autorização de Início de Objeto (AIO) do contrato mencionado. Na quarta-feira, dia 12, a estrutura antiga e desgastada será demolida, dando início aos trabalhos de reforma do espaço.

Estes trabalhadores serão realocados para barracas instaladas no estacionamento, em frente a unidade da Guarda Municipal, até enquanto durar as obras, retornando depois de concluídas, aos seus respectivos pontos de origem. Informações: SECO/PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários