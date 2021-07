Prefeitura de Jequié vai retirar ambulantes da Travessa Costa Brito

A prefeitura de Jequié, decidiu retirar os dezenas de camelôs que ocupam a Travessa Coronel Costa Brito, Centro de Jequié. Na manhã desta quarta-feira (21), nossa reportagem foi ao local e conversou com alguns autônomos, que nos informaram que não iriam deixar o local. Segundo os mesmos, o local para onde a prefeitura decidiu colocar os mesmos, é um local pequeno e não atenderia a nescessidare de alguns.

A prefeitura encontrou um local, que é a Praça Arthur Pereira, em frente ao CEAVIG. O local era estacionamento para veículos, motocicletas e ponto de taxistas e moto-taxistas. Se a ida dos camelôs se concretizar mesmo, o entorno do CEAVIG, vai ficar com menos vagas de estacionamento e com certeza será mais complicado ainda estacionar no local em dias de feira.

O Shopping Popular de Jequié, foi inaugurado na gestão do então prefeito Reinaldo Pinheiro, com a promessa de tirar os ambulantes das ruas da cidade. De lá pra cá, não teve fiscalização e agora o tema volta a ser debatido e será um desafio para a atual gestão do prefeito Zé Coca.

Comentários no Facebook:

Comentários