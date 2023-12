Prefeitura de Jitaúna entrega duas mil cestas básicas em comemoração as festividades de Natal

A Prefeitura de Jitaúna iniciou nesta quinta-feira (21dez23), a entrega das cestas básicas de Natal, às famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria entregou mais de duas mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social em todo município. No momento, a ação visa contribuir para as comemorações de final de ano das pessoas com dificuldades financeiras. Para a secretária Ayala Lopes, “Com a entrega das cestas, as famílias terão um Natal cheio de fartura, aconchego, carinho e dignidade que é o que se preza na Assistência Social.” concluiu

O Prefeito Marcelo Pecorelli participou da entrega e elogiou a atuação da secretaria e destacou sua felicidade em participar da distribuição: “O significado do Natal é amor, generosidade, paz e solidariedade ao próximo. Poder proporcionar uma data digna aos nossos munícipes é algo que nos deixa sem palavras. Fico feliz de ver a alegria e a satisfação estampada no olhar e sorriso de cada beneficiado. Esse é o reconhecimento de uma administração séria que trabalha para o povo. A equipe da Secretaria de Assistência Social está de parabéns pelas ações desenvolvidas neste ano”. destacou Marcelo. A distribuição também ocorre nos distritos e zona rural, onde dezenas de famílias estão enquadradas na situação de vulnerabilidade. Informações e Foto: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Jitaúna

Comentários no Facebook:

Comentários