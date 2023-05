Prefeitura de Lafaiete Coutinho lança Podcast nesta quarta-feira (17).

A Prefeitura de Lafaiete Coutinho Inova e lança nesta quarta-feira, dia 17 de Maio, mais uma plataforma de comunicação: o canal de podcast da administração municipal. Na oportunidade acontecerá também no podcast o lançamento do São João da cidade.

O novo canal de comunicação é mais um formato que possibilita oferecer informações públicas importantes para o cotidiano da cidade. Assim, foi criado com a proposta de ampliar a interação com a comunidade e facilitar que as pessoas recebam informações verídicas e oficiais sobre o que acontece em Lafaiete Coutinho, evitando a desinformação.

Ao comentar sobre o lançamento do canal, o assessor de comunicação Rone Xisto, aponta a crescente dos podcasts: “Os podcasts estão cada vez mais populares e é um ótimo caminho para expandir a informação pública. Um dos principais destaques desta plataforma é a versatilidade, já que além de assistir no momento de exibição os mesmos podem ser vistos e ouvidos em qualquer lugar a qualquer momento, permitindo que o público ouça passivamente o conteúdo enquanto realiza outras atividades. Queremos facilitar a entrega dos conteúdos a população e estreitar o canal de relacionamento entre os cidadãos e a Prefeitura, expandindo nossa presença digital.”, comentou Xisto.

“O LafaPOD terá exibição de conteúdo inédito todas as quartas-feiras, a partir das 19h. De acordo com o secretária de Educação Jocinha Santana que também apoia o projeto, ressaltou que o cenário da comunicação social está sendo transformado e a nova ferramenta é mais um elemento da transformação. “A comunicação alterou a sua qualidade, sobretudo a partir do fenômeno das redes sociais, onde a informação unidirecional perdeu a razão de existir. A comunicação passou a ser um elemento de relacionamento. Isso abre um leque considerável que a comunicação pode aproveitar. A utilização de podcast ou de produtos similares tem exatamente esse condão, de se transformar em um instrumento de relacionamento e aprofundar a relação com a população”, explica. Para Sávio, um dos âncoras do lafapod os podcasts chegam para cobrir uma lacuna do ponto de vista de uma manifestação de áudio e vídeo. “Como produto, o podcast começou a se firmar no cenário das comunicações e sentimos falta de a Prefeitura também estar presente nessa dimensão. Trata-se de mais uma ferramenta que a Ascom disponibiliza como instrumento de informação e de relacionamento entre a Prefeitura e a sociedade”, ressalta. Nesta quarta-feira, estreia o “LafaPOD”. Ancorado por Rone Xisto e Savin, a ideia do podcast é ter um perfil de caráter mais descontraído e ao mesmo tempo aprofundado. “Vamos jogar um olhar mais detalhado sobre as questões da cidade, algo conceitual”, define Rone, assessor de comunicação. Ele salienta, também, que o programa inaugural versará sobre cultura, e conscientização para o 18 de maio, assuntos como Lançamento do São João, lei Paulo Gustavo, faça bonito entre outros “ e terá como entrevistados a secretaria de cultura Leane Pacheco e a assistente social, Claudiana Carvalho, onde elas falarão um pouco sobre as novidades, ações da campanha do Faça Bonito, programação e expectativa para o São João de Lafa, além de várias ações do governo e outras nuances que essa gestão vem transformando”, pontua. O prefeito João Véi, também falou sobre a ideia. “Com o podcast, a administração visa retratar temas factuais, de destaque no cotidiano da Prefeitura. Vamos abordar aquilo que a gestão tem feito, tem evoluído, mostrando resultados, soluções, desafios. É um link direto com a população e um acompanhamento dos serviços que vêm sendo realizados diariamente”, justificou João , que reafirma que a ideia é extremamente inovadora por se tratar de um podcast institucional, pois acredita que o LafaPod é o primeiro podcast institucional de toda região, se não for da Bahia. O podcast da Prefeitura estarão disponibilizados nas contas da Prefeitura de Lafaiete Coutinho do Soundcloud e Youtube, Instagram, via Whatsapp e demais redes sociais.

