Prefeitura de outros municípios baianos autorizam venda de bebidas alcoólicas nos fins de semana

Em um decreto assinado recentemente pelo governador da Bahia, Rui Costa, proíbe a venda de bebidas alcoólicas inclusive no sistema delivery. Na cidade de Ilhéus por exemplo, o prefeito do município, autorizou a venda de bebidas alcoólicas aos fins de semana, e com isso, tentar dá um fôlego para os empresários do segmento, que vem passando sérias dificuldades financeiras com a Pandemia. Aqui na cidade de Jequié, até o momento o prefeito Zé Cocá, segue o decreto estadual, e não flexibilizou a venda de bebidas alcoólicas, nem nos fins de semana. Centenas de donos de distribuidoras, donos de bares e restaurantes em Jequié, continuam uma verdadeira penúria com os decretos desde o início da Pandemia. Os comerciantes do segmento, pedem que seja flexibilizado a venda de bebidas, e que o setor competente fiscalize com mais rigor os estabelecimento e as pessoas. Pois, sem poder comercializar seu produtos, mesmo seguindo todos os protocolos, está cada dia mais difícil para os comerciantes de bebidas de Jequié, sobreviverem.

