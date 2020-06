Prefeitura de Porto Seguro paga 2º parcela para professores com contratos suspensos. E JEQUIÉ?

A Prefeitura de Porto Seguro já pagou, ontem dia (03), a 2ª parcela no valor de R$ 700,00 do benefício emergencial de todos os 1.187 servidores municipais da Educação que tiveram os contratos suspensos em virtude da efetivação do concurso público e pela pandemia que suspendeu as aulas.

Vale salientar que as duas parcelas foram pagos com recursos próprios.

Já aqui na cidade de Jequié, os mais de 500 professores que tiveram os seus contratos suspensos pelos mesmos motivos, a pandemia do coronavírus, estão passando necessidade. Pois, como a carteira está assinada, os mesmos estão impossibilitados até mesmo de receber o auxilio emergencial do GOVERNO FEDERAL.

O prefeito de Jequié já disse em outras oportunidades, que não tem condições alguma de pagar o salário atrasado dos professores, até mesmo pagar o 13º salário de 2019 que também não foi pago. Enquanto isso, vários pais e mães de família passam necessidade financeira diante da pandemia do Coronavírus.

