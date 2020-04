Prefeitura de Ubatã instala barreira sanitária na BR 330

A Prefeitura Municipal de Ubatã montou, de forma permanente, duas barreiras sanitárias na BR-330, nas entradas do município. Uma barreira foi montada na altura do Bairro Londrina e outra, com autorização da Prefeitura de Ibirapitanga, foi instalada na altura de Camamuzinho. Todos os condutores que chegam à cidade são abordados por equipes da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária, passam por uma triagem, respondem a um breve questionário e são orientados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município já encaminhou a compra de termômetros infravermelhos para auxiliar na ação desenvolvida nas barreiras sanitárias. “Estamos discutindo diariamente uma série de medidas para enfrentamento ao coronavírus. As decisões tomadas não são arbitrárias, verticais, pois estamos discutindo no comitê e ouvindo também setores da sociedade”, destacou o Secretário Municipal de Administração, Expedito Rigaud. Informações e Foto: Ubatã Notícias

