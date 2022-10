Prefeitura define detalhes para desfile cívico que celebrará os 125 anos de Jequié

A Prefeitura realizou ontem, terça-feira (18), uma reunião, com o objetivo de definir os detalhes finais relativos ao desfile cívico-militar que celebrará os 𝟭𝟮𝟱 𝗮𝗻𝗼𝘀 de emancipação político-administrativa do município, no dia 25 de outubro. Na ocasião, foi apresentado pelo coordenador de Espaços Culturais, Astro Brayner, o roteiro do evento. 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗮:

• A parte cívica do desfile, que contará com a participação de estudantes de 12 escolas municipais, sede e Campo, executará o tema proposto pelo secretário de Cultura e Turismo Domingos Aílton, “Jequié, o fascínio do encontro do sertão com a mata”, com alas que farão alusão às importantes contribuições da riqueza cultural e histórica ao município, como a cangaceira Anésia Cauaçú, que viveu na região de Jequié, no início do século XX, entre outras personagens que fazem parte do passado histórico da cidade. Informações e Foto: SECOM/PMJ