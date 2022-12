Prefeitura faz avaliação de danos estruturais no CEAVIG, e feirantes devem voltar em até 3 semanas. ASSISTA

Depois do Centro de Abastecimento Vicente Grilo ficar totalmente submerso por causa da enchente ocorrida em Jequié, vários feirantes foram transferidos para a Praça da Bandeira. A prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, está com engenheiros analisando toda área estrutural do CEAVIG, para que só assim seja liberado para os comerciantes voltarem para o local. A limpeza continua acontecendo por parte da prefeitura de Jequié, que tem dado total apoio aos comerciantes do local, desde o triste ocorrido na localidade. Segundo informações que a reportagem do JEQUIÉ URGENTE obteve, a avaliação e limpeza TOTAL, do CEAVIG, está prevista para durar 03 semanas, mas, os engenheiros, e toda equipe da Secretaria de Serviços Públicos, estão trabalhando incansavelmente para que esse prazo seja o mais curto possível. Os feirantes que estão na Praça da Bandeira, querem retornar para o seu local habitual de trabalho, o mais rápido possível.

