Prefeitura incentiva trabalhadores da cultura a se tornarem MEI

Com o objetivo de incentivar os trabalhadores da cultura do município a se tornarem microempreendedores individuais, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou nesta última segunda-feira, (08), uma reunião com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, para estabelecer uma parceria.

Durante o encontro, foi discutida a possibilidade de parceria entre o SEBRAE e a Secretaria de Cultura e Turismo para que os trabalhadores da cultura, que atuam na informalidade, tenham a oportunidade de formalizar suas atividades, passando a se tornar microempreendedores individuais (MEI), uma das prerrogativas exigidas na maioria dos contratos de serviço aos fornecedores da área artística. De acordo com a proposta apresentada, uma vez legalizados, esses trabalhadores da cultura passariam por uma capacitação do SEBRAE, com palestras, oficinas técnicas sobre os negócios no setor cultural e a valorização do trabalho artístico, voltado a rendimentos econômicos.