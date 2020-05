Prefeitura iniciará 3ª etapa da distribuição de kits emergenciais aos alunos: Veja Calendário

Com o objetivo de complementar a alimentação dos alunos, do sistema municipal de ensino, durante o período de suspensão das aulas por conta do coronavírus, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), continuará a distribuição dos kits emergenciais destinados aos alunos das escolas municipais, como parte das ações de enfrentamento ao Covid-19, numa 3ª e 4ª etapas, com a entrega de mais de 4 mil kits emergenciais. A terceira etapa terá início nesta segunda-feira, dia 11, seguindo os critérios elaborados pelo Conselho de Alimentação Escolar e pela administração municipal, conforme resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A Secretaria de Educação, juntamente com o Conselho da Alimentação Escolar, solicita aos pais ou responsáveis que, por segurança e questões de saúde, evitem levar o seu filho ou o aluno no dia da retirada do kit emergencial. Os pais ou responsáveis devem se dirigir às unidades de ensino onde estudam seus filhos, portando seu documento de identidade com foto e o documento de identificação do estudante pelo qual está responsável.

Confira as escolas onde serão feitas a distribuição dos kits emergenciais do aluno, nesta terceira etapa:

