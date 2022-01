Prefeitura iniciou a recuperação da Ponte que liga o Pompílio Sampaio ao Largo do Viveiro em Jequié

A Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira, (17), as obras de recuperação da pavimentação de acesso à ponte que liga o bairro Pompílio Sampaio ao bairro São José, e que sofreu avarias com as fortes chuvas. Por conta disso, a ponte foi interditada para passagem de veículos e de pedestres. O equipamento passa pela Avenida César Borges e estreita o caminho para os moradores do bairro São Judas Tadeu.

Com o volume intenso de águas, parte do solo que compõe a base da cabeceira da ponte cedeu e a Secretaria de Infraestrutura teve que aguardar a estabilização do solo para poder iniciar as obras de reparo, que vão contar com a substituição e recomposição do solo existente na cabeceira da ponte, com a aplicação de um reforço em brita graduada tratada com cimento (BGTC), e, posteriormente, será realizada a pavimentação de acesso da ponte.