Prefeitura lança cronograma de limpeza nos conjuntos habitacionais em Jequié

A Secretária de Serviços Públicos de Jequié, lançou um cronograma do “mutirão de limpeza”, que vai acontecer a partir de hoje (25), e segue até o próximo dia 09 de novembro.

Segundo cronograma, o mutirão começa hoje (25), no conjunto habitacional Mandacaru I e II, e se encera dia 11 de Novembro nos conjuntos habitacionais Eldorado e Parque do Sol.

Esperamos que realmente o cronograma seja cumprido e seja realizado uma limpeza geral em todos os conjuntos habitacionais do município, que há muito tempo estão em situação crítica. Aproveitamos e pedimos uma atenção maior por parte da secretária de serviços públicos do município, que olhem pelo conjunto habitacional Segredo, Curral Novo, que a entrada do residencial está as escuras há muito tempo.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários