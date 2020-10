Prefeitura Municipal de Jequié divulga homologação do Cadastro Cultural

A Prefeitura Municipal de Jequié, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural, divulgou nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial do município, a Portaria Gab/Secut nº 005/2020, em que homologa os resultados do Cadastro Cultural do Município de Jequié, tornando público, portanto, as inscrições deferidas e indeferidas realizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras que atuam há, pelo menos, 24 meses, imediatamente anteriores a 29 de junho de 2020, no campo da cultura local, assim como responsáveis por espaços culturais, organizações, pequenas e microempresas culturais sediadas no âmbito do município de Jequié, nos diversos segmentos artísticos. O cadastro tem o objetivo de mapear o cenário cultural de Jequié, bem como nortear a distribuição democrática dos recursos públicos advindos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Os (as) demandantes que tiveram seus cadastros indeferidos poderão interpor recurso na forma escrita, dirigido ao secretário de Cultura e Turismo de Jequié, protocolado na sede administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada no Casarão Nestor Ribeiro, na Rua Nestor Ribeiro, no Centro, no prazo improrrogável de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de publicação da Portaria nº 005/2020, que homologou os cadastros.

A lista completa, por segmento, está publicada no Diário Oficial do município de Jequié e pode ser conferida através deste link abaixo:

