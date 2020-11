Prefeitura Municipal de Jequié recebe propostas de trabalhadores da cultura relacionadas à Lei Aldir Blanc

O credenciamento segue aberto até às 14h da de hoje, quarta-feira, (11), quando os trabalhadores terão a oportunidade de protocolar suas propostas ou sanar eventual pendência documental, visando garantir a participação, assim como ampliar a democracia no processo seletivo. As seleções das propostas culturais serão realizadas por uma comissão técnica, composta por representantes da sociedade civil, e serão julgadas no âmbito dos editais de chamamento público denominados: subsídio aos espaços, organizações, micro e pequenas empresas culturais; “Festival Conexão Cultural”; e, “Resistência Cultural”. Após a seleção, caberá recurso único na fase de divulgação dos resultados preliminares, sendo encaminhado ao secretário de Cultura e Turismo, a quem cabe deferir ou indeferir os eventuais pedidos de reconsideração.

Por meio dos editais de chamamentos públicos, disponibilizados na edição do dia 16 de outubro, no Diário Oficial do município de Jequié, estima-se selecionar 215 propostas culturais apresentadas pela sociedade civil, representantes das variadas categorias artístico-culturais existentes em Jequié. Informações: SECOM/PMJ

