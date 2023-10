Prefeitura vai distribuir nesta quarta-feira mais de 11 mil brinquedos em Jequié

Fazendo parte das atividades alusivas à celebração dos 126 anos de emancipação política de Jequié, e em comemoração à passagem do Dia das Crianças, a Prefeitura de Jequié dará início, nesta quarta-feira, 11, no Estádio Waldomiro Borges, no bairro Mandacaru, ao projeto “Caravana da Alegria”, destinado às crianças matriculadas na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. A ação é desenvolvida por uma comissão organizadora, composta por representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Administração, Secretaria de Governo, Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Saúde.

Este ano, o projeto contará com animação de personagens infantis, parque de diversões, apresentação de espetáculo circense sem lona, atividades lúdicas e recreativas, distribuição de guloseimas e mais de 11 mil brinquedos, reforçando os ideais da campanha de erradicação do trabalho infantil, executadas através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). A logística de entrega será realizada por etapas, tendo em vista a quantidade de alunos que serão contemplados e a elevada quantidade de itens para serem distribuídos, em todas as unidades escolares da Educação Infantil.

Nesta quarta-feira, as ações acontecerão das 8h às 17h, destinadas aos estudantes das 49 escolas da sede e distritos. Na terça e quarta-feira, dias 17 e 18, a Caravana da Alegria estará nos demais centros de educação infantil e creches da Zona Rural. Para a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, o projeto propicia momentos de lazer e de descontração aos estudantes das escolas municipais e reforça o tema da campanha de combate à exploração do trabalho infantil.

