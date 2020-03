Presidente da Caixa Econômica anuncia redução das taxas de linhas de crédito

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta sexta-feira (27) novas medidas do banco para conter os impactos do novo coronavírus na economia do Brasil.

De acordo com o gestor, todas as linhas de crédito vão ter taxas reduzidas para facilitar os empréstimos. A redução de cheque especial e rotativo do cartão foi lembrada. “Nós já ofertamos R$ 111 bilhões de crédito. Ontem anunciamos com o presidente mais R$ 33 bilhões. Do total de R$ 111 bilhões, emprestamos R$ 20 bilhões em uma semana.

Um ponto importante é que estamos reduzindo todas as linhas de crédito, sem exceção. Se as pessoas não tiverem crédito mais barato, não vai adiantar”, indicou Guimarães, que também citou o aumento do prazo para pagamento. Anteriormente, o BNDES já havia anunciado a injeção de crédito emergencial no valor de R$ 40 bilhões para que as pequenas e médias empresas paguem os salários de seus colaboradores.

