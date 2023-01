Presidente da COOBMA diz que em Jequié tem mais de 20 “Vans Clandestinas”, transportando pessoas; ASSISTA

Nos últimos dias, várias pessoas tem reclamado do estado de conservação de algumas vans que fazem o transporte de passageiros na cidade de Jequié. A reportagem do Blog Jequié Urgente entrevistou o presidente da COOBMA, o senhor Edigar, Para saber se realmente a informação tinha veracidade. Em entrevista, o presidente que estava acompanhado do diretor técnico Eneas. Os mesmos nos informaram que na cidade existe mais de 20 veículos clandestinos circulam na cidade de Jequié, fazendo o transporte de pessoas irregularmente. Edigar, diz que uma medida mais energica tem que ser tomada pela prefeitura de Jequié, para coibir a prática do transporte clandestino na cidade, que além de não dar segurança aos usuários, não cumprem a lei, a respeito da gratuidade na cidade.

O representante da COOBMA, nos revelou que só no mês de novembro do ano de 2022, os veículos regularizados transportaram mais de 23 mil pessoas, nas quais, 12 mil delas, foram transportadas gratuitamente, entre idosos e pessoas que tem o direito ao transporte gratuito. O mesmo disse, que esta sendo inviável trabalhar e seguir todos os protocolos, enquanto as vans seguem fazendo o transporte e sem cumprir qualquer tipo de dever. ASSISTA A ENTREVISTA LOGO A BAIXO

