Presidente da Via Bahia visita a Cidade Nova em Jequié; ASSISTA

Os motoristas e motociclistas que passam pela pista de acesso a BR 116, sofrem a anos com a buraqueira da localidade. A imprensa de Jequié vem cobrando um serviço de qualidade há anos, e nada foi feito em definitivo. Nos últimos meses, o prefeito do município de Jequié, Zenildo Brandão, resolveu entrar na “parada”, e cobrou a Via Bahia uma solução imediata d aditivação, ou iria acionar a mesma judicialmente. Na manhã desta sexta-feira (27), o Presidente da Via Bahia José Bartolomeu, visitou Jequié e o local de sofrimento dos motoristas e motociclistas. Ele estava acompanhado do prefeito de Jequié e alguns assessores. A reportagem do Jequié Urgente entrevistou o Presidente da Via Bahia, que disse está estudando a forma mais rápida de solucionar o problema. ASSISTA.

