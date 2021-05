Presidente do Conselho de saúde local do Almerinda Lomanto diz que foi apenas fiscalizar protocolo de saúde no Sol Nascente

No último dia (12), a nossa reportagem fez uma matéria no Loteamento Sol Nascente, onde estava acontecendo a atualização de um evento organizado pelo projeto Judô Ação, em parceria com o Rotary Jequié Norte e a secretaria de saúde de Jequié. Onde era feita a atualização do cartão de vacina da comunidade, e se por ventura tivesse alguma em atraso já seria feita a atualização no momento. O conselho local de Saúde na pessoa do Senhor Uilton, foi ao local e se formou uma pequena discussão entre moradores, associação de moradores e membros do conselho local de saúde. Algumas pessoas acusaram o conselho de está tentando impedir a vacinação da comunidade.

Na tarde de ontem (13), o presidente do Conselho Local de Saúde do Almerinda Lomanto, Joaquim Romão, Procurou a nossa reportagem e explicou, que o mesmo teria recebido uma denúncia de que estariam vacinando pessoas contra a Influenza ” Gripe”, e não estavam seguindo os protocolos de saúde. Na entrevista, o presidente do conselho local de saúde, deixou bem claro que ele não teria ido ao local para “barrar”, a vacinação, mais sim, teria ido apenas fazer o seu papel de conselheiro. Mas, que os ânimos se exaltaram e que ele teve que deixar o local. O presidente também elogiou a iniciativa de levar a vacinação para os bairros de Jequié, e disse que é totalmente a favor a esse tipo de evento, desde que siga todas as normas do Ministério da Saúde. Logo após o ocorrido, a secretaria de saúde de Jequié, não permitiu mais que a vacinação acontecesse nos bairros como estava acontecendo. Assista a entrevista clicando no Link Abaixo.

