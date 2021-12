Presidente do Sindicomerciário de Jequié diz que já foi estabelecido horário para funcionamento do comércio da cidade

O blog Jequié Urgente foi até o SindComerciário de Jequié, para conversar com o presidente da entidade e saber os horários de funcionamento do comércio da cidade, durante o mês de dezembro. O presidente “Tita”, informou que ficou estabelecido horários para o comércio, disse também, que o trabalhador que exceder até duas horas do seu limite de trabalho, ele terá direito a receber duas horas extras ou em forma de folgas dada pelas empresas. O presidente do Sindicomerciário, informou também que irá fiscalizar as empresas em funcionamento durante todo o mês de dezembro. O comércio de Jequié irá estender o horário em alguns dias até as 20Hs.

